Scontri a Roma: quando un vaccino per la decenza? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono rimbalzate su tutte le tv le immagini degli Scontri a Roma tra alcuni manifestanti del corteo No GreenPass e la Polizia in tenuta antisommossa. Gravi danni alla sede della Cgil. Molti manifestanti fermati e identificati dagli agenti, tra cui il leader di Forza Nuova. È un’ovvietà premettere che manifestare è un diritto e che Leggi su periodicodaily (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono rimbalzate su tutte le tv le immagini deglitra alcuni manifestanti del corteo No GreenPass e la Polizia in tenuta antisommossa. Gravi danni alla sede della Cgil. Molti manifestanti fermati e identificati dagli agenti, tra cui il leader di Forza Nuova. È un’ovvietà premettere che manifestare è un diritto e che

NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - GassmanGassmann : …scontri Roma e Milano, tutto già visto ,tutto già detto. P.P.P. - fanpage : Il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino sono stati arrestati do… - periodicodaily : Scontri a Roma: quando un vaccino per la decenza? - Periodico Daily #roma #greenpass #nogreenpass @jari_girardi - RosaBagnoli : RT @alessioviola: ++Scontri a Roma, Meloni condanna: ho sentito un rumore in garage++ -