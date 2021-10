Sabato 23 ottobre a Fagagna Frances-Marie Uitti con Agnese Toniutti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Guardian l’ha definita “probabilmente la violoncellista più influente del mondo a livello sperimentale”. Frances-Marie Uitti, compositrice americana nota per il suo uso di tecniche estese e interprete dal curricululm semplicemente unico nella musica contemporanea di area colta, come in quello dell’improvvisazione, sarà a Fagagna per l’unica data italiana 2021, in una speciale serata organizzata da Salotto Musicale del Fvg (associazione CoroPOPMagico), con il sostegno della Comunità collinare del Friuli e del Comune di Fagagna. L’appuntamento da segnare in agenda e assolutamente da non perdere si terrà Sabato 23 ottobre alle 21 nella Sala Grande di Palazzo Pico. La Uitti si esibirà assieme alla pianista Agnese ... Leggi su udine20 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Guardian l’ha definita “probabilmente la violoncellista più influente del mondo a livello sperimentale”., compositrice americana nota per il suo uso di tecniche estese e interprete dal curricululm semplicemente unico nella musica contemporanea di area colta, come in quello dell’improvvisazione, sarà aper l’unica data italiana 2021, in una speciale serata organizzata da Salotto Musicale del Fvg (associazione CoroPOPMagico), con il sostegno della Comunità collinare del Friuli e del Comune di. L’appuntamento da segnare in agenda e assolutamente da non perdere si terrà23alle 21 nella Sala Grande di Palazzo Pico. Lasi esibirà assieme alla pianista...

