Razzismo in campo, il capitano della squadra compie il grande gesto! (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il capitano della squadra ha deciso di intervenire dopo che un compagno era stato preso di mira dagli spalti. Il gesto dei calciatori Brutto episodio domenica scorsa sul campo del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ilha deciso di intervenire dopo che un compagno era stato preso di mira dagli spalti. Il gesto dei calciatori Brutto episodio domenica scorsa suldel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

CalcioPillole : Le storie di #razzismo di questi giorni ci hanno stancato. Per l'ennesima volta e per tutte le volte ancora nelle q… - PeppeGiannotti1 : Serse cosmi: 'sul razzismo allo stadio ho visto squalificare un campo in uno stadio dell'est, sostituiti cn 10mila… - 100x100Napoli : Razzismo sugli spalti, il vergognoso e triste episodio di Cison di Valmarino - Guido17595958 : Quindi dopo che ci sono stati casi di razzismo in quello stadio si potrebbe premiare suddetto campo per una partita… - scimmiaintesta : @Apndp Negli stadi e in campo ci si urla di tutto. Materazzi ne sa più di lei. Si contenga e veda il razzismo dove… -