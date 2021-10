PlayStation e gli inizi di Jim Ryan tra uffici in tutta Europa e mobili IKEA da montare

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ebbene sì, anche il boss di Sony Interactive Entertainment, Jim, ha dovuto fare qualcosa in passato che raramente rientra nella descrizione di un dirigente di una società. In un'intervista con Gamesindustry.biz,ha parlato della sua carriera. Durante la discussione, gli è stato chiesto dei suoi primi giorni con l'azienda e cosa ha fatto perall'epoca. Leggi altro...

Advertising

Stefano_Steve85 : @Robin10thebot @FrancoGordon97 @jack29cf @NicoSchira Guarda mi sa che te probabilmente vivi sulla PlayStation e non… - PlayStationBit : Gli annunci da parte di @505_Games riguardano nuove IP, contenuti aggiuntivi e upgrade next-gen. Nell'articolo i de… - jabbaTM : @EnricoLetta I Polacchi conoscono i Tedeschi e gli fanno SCHIFO la Storia lo insegna... Basterebbe leggere un po un… - el_loco80 : @Marty_Loca80 Io tutto in 2.4 Webcam, firestik, nintendo switch, PlayStation. Solo gli smartphone in 5. - bluekenma : kenma è quel tipo di persona che spegne la playstation alle 4 di notte e poi prima di dormire si guarda video del t… -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation gli

Everyeye Videogiochi

Nel gioco vi ritroverete al centro di una guerra controinfestati: umani trasformati da un ... Back 4 Blood sarà lanciato il prossimo 12 ottobre per Sony4 ,5 e Xbox One/...Profumo di casa: Ratchet & Clank Non c'è nulla che mi ricordiinverni dei miei 7/8 anni come il primo Ratchet & Clank per2 e molto probabilmente sarà lo stesso per tanti di voi che ...Sono diverse le tecniche avanzate che possono essere considerate quando dobbiamo decidere che tipo di ricarica effettuare (Tom's Hardware Italia) All’epoca il suo compito era quello di gestire ...L'idea sembrava carina e inizialmente è stata accolta con favore dagli utenti di Play Station 5. La possibilità di provare, anche solo per un periodo di tempo (molto) limitato, dei titoli in versione ...