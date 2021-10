Pioggia e freddo, arriva anche la neve: ecco dove (Di lunedì 11 ottobre 2021) freddo, Pioggia e primi fiocchi di neve. Temperatura giù e il maltempo domina la settimana 11-17 ottobre. Mentre un vortice ciclonico abbandonerà l’Italia un altro è pronto a formarsi sui nostri mari a causa dell’irruzione di venti freddi dai quadranti nordorientali. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it informa che il ciclone che ha tenuto sotto scacco il Centro-Sud nella giornata di domenica 10 sarà ancora nelle prossime ore 11. Altre piogge e temporali colpiranno le regioni adriatiche centrali e molte zone del Sud. Sul resto d’Italia invece avanzerà lentamente l’alta pressione delle Azzorre. Sarà questa che con l’improvvisa impennata verso il Regno Unito favorirà la rapida discesa di impetuose correnti di origine artica che tra mercoledì e giovedì raggiungeranno l’Italia facendo irruzione dalla Porta della ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021)e primi fiocchi di. Temperatura giù e il maltempo domina la settimana 11-17 ottobre. Mentre un vortice ciclonico abbandonerà l’Italia un altro è pronto a formarsi sui nostri mari a causa dell’irruzione di venti freddi dai quadranti nordorientali. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it informa che il ciclone che ha tenuto sotto scacco il Centro-Sud nella giornata di domenica 10 sarà ancora nelle prossime ore 11. Altre piogge e temporali colpiranno le regioni adriatiche centrali e molte zone del Sud. Sul resto d’Italia invece avanzerà lentamente l’alta pressione delle Azzorre. Sarà questa che con l’improvvisa impennata verso il Regno Unito favorirà la rapida discesa di impetuose correnti di origine artica che tra mercoledì e giovedì raggiungeranno l’Italia facendo irruzione dalla Porta della ...

Advertising

girasol44247939 : RT @GabriellaBargh1: AIUTIAMO VITTORIO CON L'ADOZIONE DI RINO. CHE TRISTEZZA POVERA CREATURA CON PIOGGIA E FREDDO È SENZA UN RIPARO. RTR… - fisco24_info : Pioggia e freddo, arriva anche la neve: ecco dove: Maltempo non dà tregua, da mercoledì 13 ottobre aria gelida da n… - italiaserait : Pioggia e freddo, arriva anche la neve: ecco dove - Willhel77324546 : Kazz' di freddo e pioggia stamattina a Roma. Fino a qualche giorno fa c'erano 30 e passa gradi. Nuovo inizio di set… - FisicasTpodcast : Come possiamo tirarvi su il morale in questo #lunedì di inizio autunno (#pioggia #freddo #traffico #routine)? Ricor… -