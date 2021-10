No Green pass, era un poliziotto l’uomo in maglia grigia che picchiava un manifestante: si è autodenunciato – Il video (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo essere stato immortalato in un video in cui colpisce con calci e pugni un manifestante a terra durante la manifestazione di sabato dei No Green pass a Roma, un agente di polizia ha deciso di presentarsi spontaneamente in Questura, auto-denunciandosi. Da ieri, domenica 10 ottobre, infatti, circolava sui social il video che mostrava un uomo in maglietta grigia (e a maniche corte) durante un fermo violento in via Del Corso su un manifestante caduto per terra. Nei canali social l’uomo veniva identificato con un dirigente della polizia del commissariato Prati, Filiberto Mastrapasqua, poi risultato estraneo ai fatti (quel giorno era pure «a riposo»). A confondere gli utenti il viso che, almeno da lontano, poteva apparire simile. Non era affatto uguale, ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo essere stato immortalato in unin cui colpisce con calci e pugni una terra durante la manifestazione di sabato dei Noa Roma, un agente di polizia ha deciso di presentarsi spontaneamente in Questura, auto-denunciandosi. Da ieri, domenica 10 ottobre, infatti, circolava sui social ilche mostrava un uomo in maglietta(e a maniche corte) durante un fermo violento in via Del Corso su uncaduto per terra. Nei canali socialveniva identificato con un dirigente della polizia del commissariato Prati, Filiberto Mastrapasqua, poi risultato estraneo ai fatti (quel giorno era pure «a riposo»). A confondere gli utenti il viso che, almeno da lontano, poteva apparire simile. Non era affatto uguale, ...

