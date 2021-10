Nessun arretramento sul Green pass dal 15 | Confindustria | aziende pronte

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nessun arretramento

ilmattino.it

Il Governo conferma che non ci saranno modifiche alle misure previste per il Green pass, necessario sul posto di lavoro a partire da venerdì 15In strada le contestazione dei no green pass "sulla democrazia, nessuna tolleranza verso il vile attacco alla Cgil di Roma da parte dei no vax". Niente mezzi termini al presidio a ...Dopo l'assalto - ieri a Roma - di alcuni manifestanti no green pass. Diversi gli esponenti politici, nessuna rappresentanza invece della Giunta provinciale. In strada le contestazione dei no green pas ...Il due volte campione del mondo è stato convocato dai commissari a fine qualifica per una presunta irregolarità compiuta in regime di doppie bandiere gialle ad inizio Q1.