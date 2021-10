Mof di Fondi | operai in protesta per “la mancata regolarizzazione dei rapporti di lavoro”

(Di lunedì 11 ottobre 2021)– La Ultucs annuncia “Una manifestazione sit-in diper giovedì 14 ottobre dalle 9 alle 13 presso il Mof di”. Il sindacato di categoria che opera per la tutela dei diritti dei lavoratori, facendo riferimento in particolare ad alcune società che operano presso il Mercato ortofrutticolo disottolinea come “ildelle donne è quantificato per 39 euro al giorno con turni sino a 10 anche 12 ore. Diverso il salario per gli uomini che arriva a 45 euro al giorno per 10/12 ore al giorno“. La manifestazione indetta da Uiltucs, “dopo il confronto della scorsa settimana presso l’Ispettorato delche non ha dato risposte ai lavoratori che evidenziano elevate differenze retributive, contributive edel ...

Advertising

uiltucs : #DalTuoTerritorio Differenza salariale inaccettabile tra uomini e donne sulla quale l'ispettorato del lavoro deve… - agoralazio : Fondi. Giovedi prossimo manifestazione di protesta al Mof -

Ultime Notizie dalla rete : Mof Fondi

LatinaQuotidiano.it

...e zone di rifornimento e spaccio di droga ben delimitate (in via Baluardi fino all'ex -, in ...Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato...L'opera è inserita nell'ampio progetto dell'Amministrazione comunale per la rigenerazione urbana della zona ex- Darsena, finanziato constatali del 'Bando Periferie'. I lavori, consegnati ...Per la giornata di giovedì 14 ottobre la Uiltucs ha indetto un sit-in di protesta a Fondi. Si tratta di una manifestazione organizzata presso il Mof, per ...Una differenza salariale inaccettabile, sulla quale l’ispettorato del Lavoro di Latina deve fare chiarezza. E’ quanto dichiarato, in estrema sintesi, dalla Uiltucs di Latina che, in una nota, vuole fa ...