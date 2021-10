Milano è la prima città a sperimentare il parco urbano green, sport, smart e art (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano è sempre in cerca di nuove sperimentazioni, e con questo progetto Parchi Agos green&smart voluto da Agos la città promuove e comunica i valori di “green” e di “prossimità” che la caratterizzano. L’obiettivo è rilanciare e rigenerare le aree verdi delle nostre città arricchendole di nuove strutture, attività educative e servizi digitali a elevato valore aggiunto, contribuendo a rendere questi spazi verdi anche poli di aggregazione sociale più inclusivi e sostenibili. È con questo spirito che Agos è stata al fianco di WWF nella quinta edizione di Urban Nature, la manifestazione che ieri, domenica 10 ottobre, ha animato piccoli e grandi centri in tutta Italia per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di avere città più verdi, salubri e amiche ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 11 ottobre 2021)è sempre in cerca di nuove sperimentazioni, e con questo progetto Parchi Agosvoluto da Agos lapromuove e comunica i valori di “” e di “prossimità” che la caratterizzano. L’obiettivo è rilanciare e rigenerare le aree verdi delle nostrearricchendole di nuove strutture, attività educative e servizi digitali a elevato valore aggiunto, contribuendo a rendere questi spazi verdi anche poli di aggregazione sociale più inclusivi e sostenibili. È con questo spirito che Agos è stata al fianco di WWF nella quinta edizione di Urban Nature, la manifestazione che ieri, domenica 10 ottobre, ha animato piccoli e grandi centri in tutta Italia per sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla necessità di averepiù verdi, salubri e amiche ...

Advertising

Tg3web : Si è chiusa con tafferugli e denunce la manifestazione dei no green pass a Milano di sabato sera. Per la prima volt… - pfmajorino : A Milano con #BeppeSala abbiamo stravinto anche nelle cosiddette periferie (ancora più di prima). E guadagniamo in… - ivanscalfarotto : Che bella soddisfazione e che gioia il successo personale di @lisanoja, prima eletta nella lista dei #Riformisti pe… - gallumo65 : @stanzaselvaggia e chi le ha detto che chi era in piazza è andato in treno facendo i tamponi? Noi da Milano in auto… - flamanc24 : RT @guychiappa: 'Un piangina, dicevano a Milano prima che arrivasse all'Inter.Ha giocato d'azzardo,una sera di maggio si è addormentato laz… -