Meloni | “Provenzano? Fdi non si lascia intimidire”

"Fratelli d'Italia non si lascia intimidire" e "spero che Mattarella e Draghi prendano le distanze dalle pericolose parole del vice segretario del Pd" Giuseppe Provenzano, "ribadendo che l'Italia non sarà mai il regime che vuole la sinistra". Lo ha detto la leader Fdi Giorgia Meloni in un video messaggio su Facebook, sulle polemiche nate a seguito della mozione parlamentare per lo scioglimento di Forza nuova dopo l'assalto alla sede Cgil di sabato. "E in ogni caso – ha aggiunto -, Fratelli d'Italia non intende lasciarsi intimidire. Continueremo a batterci al fianco degli italiani sempre a testa alta. E come sempre saranno gli italiani a giudicarci e a dire se pensano che il pericolo vero per la democrazia siamo noi, o piuttosto altri". L'articolo proviene da Italia Sera.

