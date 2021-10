L'estrema destra c'è ovunque ma solo in Italia è corteggiata (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il problema è che l’ambiguità la aiuta a vivere, proliferare, persino arrivare ad un passo dal governo del paese. È questo che fa dell’ultradestra Italiana un caso a parte in tutta Europa. Parliamo innanzitutto dell’ambiguità degli alleati ‘moderati’ del centrodestra, così concentrati a tenere insieme la coalizione da non accorgersi che nel frattempo si è trasformata in un ‘destra-centro’, dove è l’idea più estrema a dettare la linea. E così succede che dal ‘destra-centro’ unito ancora non arrivi una condanna dell’assalto di sabato scorso alla sede nazionale della Cgil come un assalto di matrice ‘fascista’, per dire. In altri paesi d’Europa non succederebbe, benché tutti i paesi dell’Unione stiano conoscendo ormai da anni l’insorgenza di vecchi e nuovi movimenti e partiti di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il problema è che l’ambiguità la aiuta a vivere, proliferare, persino arrivare ad un passo dal governo del paese. È questo che fa dell’ultrana un caso a parte in tutta Europa. Parliamo innanzitutto dell’ambiguità degli alleati ‘moderati’ del centro, così concentrati a tenere insieme la coalizione da non accorgersi che nel frattempo si è trasformata in un ‘-centro’, dove è l’idea piùa dettare la linea. E così succede che dal ‘-centro’ unito ancora non arrivi una condanna dell’assalto di sabato scorso alla sede nazionale della Cgil come un assalto di matrice ‘fascista’, per dire. In altri paesi d’Europa non succederebbe, benché tutti i paesi dell’Unione stiano conoscendo ormai da anni l’insorgenza di vecchi e nuovi movimenti e partiti di ...

Advertising

alex_orlowski : Adesso basta! Sciogliete i gruppi di estrema destra immediatamente! Come ha fatto Macron con Bastion Social e Merke… - gualtierieurope : Inaccettabile la manifestazione #nogreenpass. Guerriglia contro la Polizia, strade bloccate, saluti fascisti, offes… - espressonline : Terrorista nero. Condannato per eversione. Scappato all'estero. Dove ha trovato la protezione dei servizi segreti b… - Arturopatafisic : RT @lercionotizie: #ultimora Giorgia Meloni prende le distanze dalla destra estrema: 'Mussolini ha fatto anche cose buonine' - vinnix63 : RT @HuffPostItalia: L'estrema destra c'è ovunque ma solo in Italia è corteggiata -