(Di lunedì 11 ottobre 2021) Non ce l’ha fatta Monica Donnarumma,dirimasta coinvolta nell’mortale avvenuto nella giornata di ieri sulla Migliara 53, a Pontinia. La giovane ha perso il controllo dell’che guidava, finendo contro un muro di pietra ai margini della strada. A bordo dell’anche un 27enne di Terracina, che al momento risulta ferito. Questo è l’ennesimomortale in provincia diche vedere lagiovanissimi. Solo alcuni giorno fa la Polizia Stradale ha tenuto una conferenza stampa per lanciare un appello ai giovani: «Troppi morti sulle strade, fate attenzione quando guidate». L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

italiaserait : Latina, altro incidente auto: perde la vita una 20enne - startzai : RT @agrifood_tech: La #Startup del #FoodTech, Katoo aggiunge un altro finanziamento di successo alla sua storia: il nuovo round da 7,2 mili… - agrifood_tech : La #Startup del #FoodTech, Katoo aggiunge un altro finanziamento di successo alla sua storia: il nuovo round da 7,2… - DaniaSchiavon : @EnricoMichetti @FratellidItalia @Bertolaso_Guido Sono di Latina, altro ballottaggio, @FratellidItalia @Zaccheo… - Avvocatocapita1 : Non ci sono nostalgie fasciste dice la meloni.... Nooooo... A Latina l'ho sentita io.. Qualcuno che la vota pure lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina altro

Italia Sera

... opportunamente nascosti fra le altre merci, numerosi pacchi di giornali antifascisti e...influenza superava i confini del paese d'origine per raggiungere tutti i compagni esuli in America... nonché gli osservatori del Consiglio degli esperti elettorali dell'America(CEELA) con cui si è già incontrato e hanno firmato un accordo in qualità di osservatori delle elezioni.“Stamattina ho chiesto ed avuto un incontro con Sua Eccellenza il Prefetto di Latina dott. Maurizio Falco circa il clima di questi giorni che precedono il ballottaggio. Dopo diversi episodi di aggress ...LATINA – La Questura di Latina nella mattinata di domenica ha ritracciato e arrestato un cittadino romeno, T.C. di anni 41, gravato da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di ...