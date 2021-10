Isabella Ricci | “incredibile colpo di scena” servito dall’ex dama di UeD dopo le ultime registrazioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Le nuovedi UeD sono più interessanti che mai. Il pubblico di Canale 5 vedrà quanto accaduto in studio nelle prossime settimane ma si sa già che all’ex trono classico Matteo Fioravanti ha già fatto la sua scelta. Domenica 10 ottobre 2021 il tronista, sostengono le anticipazioni, ha deciso di uscire dal programma con Noemi, una delle ragazze scese più recentemente per lui. E infatti nellepuntate Matteo aveva esternato il suo interesse per la corteggiatrice e l’attrazione tra loro era palese. Da qui la decisione di scegliere anzitempo. Non è dato da sapere però quando andrà in onda la scelta di Matteo a UeD, ma nel corso di questa settimana, probabilmente tra giovedì e venerdì, il pubblico di Maria De Filippi assisterà alla ormai famosa “cacciata” dell’altro tronista, Joele, che per la cronaca non è ancora stato sostituito. È ...