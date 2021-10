Green Pass e tamponi: arriva la proposta delle Regioni in vista dell’obbligo per tutti i lavoratori (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il 15 ottobre è la data fissata per l’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Le Regioni ipotizzano una possibile corsa ai tamponi e alle vaccinazioni, pertanto hanno presentato una richiesta per limitare il rischio di congestionamento. Green Pass: la proposta delle Regioni in vista dell’obbligo per i lavoratori La questione relativa al Green Pass potrebbe essere affrontata già mercoledì 13 ottobre nel corso della Conferenza delle Regioni. La richiesta infatti riguarda la riorganizzazione del sistema di rilascio del certificato verde, dopo aver effettuato i ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il 15 ottobre è la data fissata per l’entrata in vigorediper accedere ai luoghi di lavoro. Leipotizzano una possibile corsa aie alle vaccinazioni, pertanto hanno presentato una richiesta per limitare il rischio di congestionamento.: lainper iLa questione relativa alpotrebbe essere affrontata già mercoledì 13 ottobre nel corso della Conferenza. La richiesta infatti riguarda la riorganizzazione del sistema di rilascio del certificato verde, dopo aver effettuato i ...

