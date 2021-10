Green pass dal 15 ottobre: ecco le regole per 23 milioni di addetti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Controlli e sanzioni. Doppio ordine di monitoraggio sui luoghi di lavoro e nei confronti delle aziende. Allo studio di Sogei una app che potrebbe consentire di effettuare verifiche «generali, massive e preventive» Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 11 ottobre 2021) Controlli e sanzioni. Doppio ordine di monitoraggio sui luoghi di lavoro e nei confronti delle aziende. Allo studio di Sogei una app che potrebbe consentire di effettuare verifiche «generali, massive e preventive»

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - borghi_claudio : Salvini: 'Chi vuole imbavagliare e silenziare le piazze di protesta contro il green pass sbaglia. Ci sono 8 milioni… - Marilen97832318 : RT @sibilla75: I sindacati di base che sostengono i no green pass e chiedono i tamponi gratuiti non li capisco proprio.Non è possibile sost… - DeLuiseAngelo : RT @LilianaArmato: Per 3 minuti i manifestanti del no green pass hanno ascoltato in silenzio il delirio di Castellino. Hanno avuto tutto il… -