Energia, ENEA con Terna per rafforzare la sicurezza e la resilienza della rete elettrica (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Accrescere la resilienza e la capacità di gestione in sicurezza della rete elettrica nazionale attraverso tecnologie e sistemi innovativi di intelligenza artificiale, sensori, IoT e modelli previsionali ad alta risoluzione. Sono gli obiettivi di due progetti che ENEA svilupperà per conto di Terna per rafforzare l’efficacia delle azioni di prevenzione e di “recovery” post emergenza, la valutazione dell’impatto e dei rischi di eventi meteorologici e geologici estremi e di altre tipologie di guasti, come ad esempio da accumulo di sale marino sulle reti. I due progetti si collocano nell’ambito dell’accordo di collaborazione firmato da ENEA e Terna a inizio anno e prevedono la realizzazione di un warning alert ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Accrescere lae la capacità di gestione innazionale attraverso tecnologie e sistemi innovativi di intelligenza artificiale, sensori, IoT e modelli previsionali ad alta risoluzione. Sono gli obiettivi di due progetti chesvilupperà per conto diperl’efficacia delle azioni di prevenzione e di “recovery” post emergenza, la valutazione dell’impatto e dei rischi di eventi meteorologici e geologici estremi e di altre tipologie di guasti, come ad esempio da accumulo di sale marino sulle reti. I due progetti si collocano nell’ambito dell’accordo di collaborazione firmato daa inizio anno e prevedono la realizzazione di un warning alert ...

Advertising

ErasmoDAngelis : RT @ENEAOfficial: ENEA svilupperà per conto di @TernaSpA 2 progetti per rafforzare resilienza e gestione in sicurezza della rete elettrica… - ENEAOfficial : Energia: ENEA con Terna per rafforzare la sicurezza e la resilienza della rete elettrica @TernaSpA - ENEAOfficial : ENEA svilupperà per conto di @TernaSpA 2 progetti per rafforzare resilienza e gestione in sicurezza della rete elet… - Qualenergiait : Scuola, da #Enea kit didattici su energia, clima e ambiente - ENEAOfficial : RT @CorrNazionale: #Energia: @ENEAOfficial e RES4Africa insieme per lo #sviluppo dell’#agrivoltaico in Nord #Africa evitando conflitti leg… -