Emanuele Fiano: 'Subito la mozione per sciogliere Forza Nuova' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ora vadano fino in fondo e senza esitazioni. E vedremo se Lega e Fratelli d'Italia che posizione prenderanno così come vedremo se Forza Italia, che sta nel Ppe, continuerà a chiudere un occhio verso ...

