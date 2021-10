“Dayane Mello doveva vincere il GF Vip”, Soleil Sorge parla dell’amica e si domanda come sta a La Fazenda – VIDEO (Di lunedì 11 ottobre 2021) Soleil Sorge ha parlato di Dayane Mello dopo aver guardato la sua fotografia tra le pareti del Grande Fratello Vip. Le due sono molto amiche e, proprio per questo motivo, l’italo americana si è anche domandata come l’amica starà vivendo La Fazenda. Soleil Sorge parla di Dayane Mello: “Chissà come sta…” Dayane meritava di vincere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 11 ottobre 2021)hato didopo aver guardato la sua fotografia tra le pareti del Grande Fratello Vip. Le due sono molto amiche e, proprio per questo motivo, l’italo americana si è anchetal’amica starà vivendo Ladi: “Chissàsta…”meritava di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

