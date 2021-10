Covid a Fiumicino | 81 i positivi nel bollettino Asl dell’11 ottobre

(Di lunedì 11 ottobre 2021)– “Sono 81 i casi di coronavirus che si registrano oggi nel nostro territorio, 37 rigurdano uomini e 44 donne, con un’età media di 34 anni. I nuovi casi rispetto all’ultima comunicazione sono 20, i guariti 22. Le località maggiormente interssate sonoe Isola sacra con il 50% dei casi totali, seguite da Fregene al 20%, Passoscuro al 7%, Aranova al 5%”. Lo dichiara il sindaco diEsterino Montino. “Ricordo – aggiunge – che da oggi nella nostra Regione è possibile prenotare la dose addizionale (terza dose) del vaccino anti-19 per gli over 60 anni che abbiano ricevuto la seconda dose da più di 180 giorni. Due modalità operative di prenotazione: on line sul sito https://prenotavaccino-.regione.lazio.it/main/home, inserendo il numero della tessera sanitaria e ...

Advertising

ilfaroonline : Covid-19 a Fiumicino 27 guariti e 34 nuovi casi: il bollettino del 7 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fiumicino

Il Faro Online

I dati del- 19 nelle Asl di Roma e: ... casi e .. decessi Asl Roma 1: ... Asl Roma 2: ... Asl Roma 3: ... I dati nelle Asl della Provincia di Roma: .. casi e . decessi Asl Roma 4: ...... in Italia, gli aeroporti die Ciampino. La holding ha firmato con tutti i sindacati uno ... Donnarumma, Barella e Jorginho che molti danno tra i favoriti: tu che cosa ne pensi?e ...La Stessa livrea, quella tricolore, sugli aerei e stesso codice, lo storico Az, sui biglietti. Identiche anche le divise per piloti e assistenti di volo e le insegne pubblicitarie in tutti ...L’ad Lazzerini: «Il city airport si trova in una delle regioni con il Pil più alto del continente, deve essere collegato il più possibile». E a Malpensa volo giornaliero con New York ...