Calcio: Nizza, l'ex di Balotelli legata e minacciata in casa Lemina, rubati 300.000 euro di beni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - Tre persone armate hanno fatto irruzione domenica sera nell'abitazione del giocatore del Nizza e del nazionale gabonese Mario Lemina, minacciando i presenti, tra cui la compagna del calciatore Fanny Neguesha, ex di Mario Balotelli, prima di rubare beni di lusso del valore di circa 300mila euro. Secondo le prime informazioni, come riporta l'Equipe, tre sconosciuti, incappucciati e muniti di pistole, sono riusciti a entrare, domenica sera, intorno alle 21.30, nell'abitazione di Mario Lemina, centrocampista del Nizza. All'interno dei locali, i tre malviventi hanno minacciato tre donne che si trovavano lì prima di legarle. Secondo una fonte giudiziaria, queste donne avrebbero subito violenze. I ladri hanno poi fatto un giro in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - Tre persone armate hanno fatto irruzione domenica sera nell'abitazione del giocatore dele del nazionale gabonese Mario, minacciando i presenti, tra cui la compagna del calciatore Fanny Neguesha, ex di Mario, prima di rubaredi lusso del valore di circa 300mila. Secondo le prime informazioni, come riporta l'Equipe, tre sconosciuti, incappucciati e muniti di pistole, sono riusciti a entrare, domenica sera, intorno alle 21.30, nell'abitazione di Mario, centrocampista del. All'interno dei locali, i tre malviventi hanno minacciato tre donne che si trovavano lì prima di legarle. Secondo una fonte giudiziaria, queste donne avrebbero subito violenze. I ladri hanno poi fatto un giro in ...

TV7Benevento : Calcio: Nizza, l'ex di Balotelli legata e minacciata in casa Lemina, rubati 300.000 euro di beni... - andreastoolbox : Nizza, terrore a casa Lemina: rapinata anche Fanny Neguesha, ex di Balotelli | Sky Sport - SkySport : Nizza, terrore a casa Lemina: rapinata anche Fanny Neguesha, ex di Balotelli #SkySport #Nizza #Lemina… - sportli26181512 : Nizza, terrore a casa Lemina: rapinata anche Fanny Neguesha, ex di Balotelli: Come riporta l'Equipe, tre malviventi… - tuttosport : #Lemina, furto nella villa dell’ex Juve. Minacciate tre donne: ecco il messaggio della sua Fanny -