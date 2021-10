Bergamo | 22 piante di marijuana in casa | pensionato 73enne nei guai per la seconda volta

(Di lunedì 11 ottobre 2021). La Polizia Locale ha sequestrato 22dinelladi unbergamasco, lo scorso giovedì (7 ottobre): un ritrovamento che non ha sorpreso gli agenti, che circa un anno fa avevano già trovato e sequestrato una piantagione nella stessadi via Zambianchi. È proprio per questo motivo, ovvero per un controllo e una verifica in conseguenza dei precedenti del, che gli agenti di via Coghetti e il cane dell’unità cinofila Tenai si sono presentati adi L.S. A nulla sono valsi i tentativi dell’uomo di distruggere e nascondere le: gli uomini del Comune dihanno sequestrato tutte e 22 ledi cannabis, alte in media un metro e mezzo. L’uomo è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo piante

BergamoNews.it

... ai lettori di quell'epoca era stata proposta, dal "Giornale d'indizj della Provincia di" ... era, fra l'altro, proposto un appezzamento di area " (?) montiva, castagniva con tredi ...Lo stadio di, nonostante non fosse al 100% della capienza, iniziava a rumoreggiare , come i ... Non ha i mezzi fisici per farlo e, per tutto il secondo tempo, ha corso sulledei piedi, ...La Polizia locale di Bergamo ha sequestrato 22 piante di marijuana nella casa di via Zambianchi, in pieno centro cittadino, di un pensionato bergamasco di 73 anni lo scorso giovedì: un ritrovamento ch ...La Polizia Locale del Comune di Bergamo ha sequestrato 22 piante di marijuana nella casa di un pensionato bergamasco lo scorso giovedì: un ritrovamento che non ha sorpreso gli agenti, che circa un ann ...