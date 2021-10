Attacco alla Cgil: perché trasformare una massiccia protesta contro il green pass in una deriva fascista? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Attacco alla Cgil: quando, nel ’77, gli autonomi presero a calci il segretario Luciano Lama Il giorno dopo, riferendosi a quanto accaduto il mattino del 17 febbraio del 1997, il Corriere della Sera scrisse: “Il segretario della Cgil Luciano Lama si è salvato a stento dall’assalto degli autonomi, mentre tentava di parlare agli studenti che da parecchi giorni occupano la città universitaria. Il camion, trasformato in palco, dal quale il sindacalista ha preso la parola, è stato letteralmente sfasciato e l’autista è uscito dagli incidenti con la testa spaccata e varie ferite”. Ci riferiamo ad un accadimento ‘storico’, di una gravità eccezionale, specie in quei tempi, che poi decretarono la rottura l’allora Pci, la Cgil, ed i Movimenti studenteschi. Dunque, semmai quello di sabato scorso nella Capitale ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021): quando, nel ’77, gli autonomi presero a calci il segretario Luciano Lama Il giorno dopo, riferendosi a quanto accaduto il mattino del 17 febbraio del 1997, il Corriere della Sera scrisse: “Il segretario dellaLuciano Lama si è salvato a stento dall’assalto degli autonomi, mentre tentava di parlare agli studenti che da parecchi giorni occupano la città universitaria. Il camion, trasformato in palco, dal quale il sindacalista ha preso la parola, è stato letteralmente sfasciato e l’autista è uscito dagli incidenti con la testa spaccata e varie ferite”. Ci riferiamo ad un accadimento ‘storico’, di una gravità eccezionale, specie in quei tempi, che poi decretarono la rottura l’allora Pci, la, ed i Movimenti studenteschi. Dunque, semmai quello di sabato scorso nella Capitale ...

