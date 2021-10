Annalisa dà l’appuntamento ai suoi fan: “Siamo da voi” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Annalisa lancia un appuntamento ai suoi fan su Instagram. In occasione dell’uscita del video di “EVA + EVA” ecco il nuovo coloratissimo post della cantante. Si tratta di un 2021… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 11 ottobre 2021)lancia un appuntamento aifan su Instagram. In occasione dell’uscita del video di “EVA + EVA” ecco il nuovo coloratissimo post della cantante. Si tratta di un 2021… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

RadioItalia : Per tutta la giornata del 12 ottobre Annalisa sarà protagonista assoluta su tutti i mezzi di Radio Italia e… - sunpegoiani : RT @RadioItalia: Per tutta la giornata del 12 ottobre Annalisa sarà protagonista assoluta su tutti i mezzi di Radio Italia e @Corriere! Un… - CarmenJMO95 : RT @RadioItalia: Per tutta la giornata del 12 ottobre Annalisa sarà protagonista assoluta su tutti i mezzi di Radio Italia e @Corriere! Un… - ILibrofili : RT @ILibrofili: Per l'appuntamento di oggi con #ILibrofili, @SaraDurantini consiglia 'La mia doppia vita' di Sarah Bernhardt, a cura di Ann… - GossipPop1 : RT @RadioItalia: Per tutta la giornata del 12 ottobre Annalisa sarà protagonista assoluta su tutti i mezzi di Radio Italia e @Corriere! Un… -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa l’appuntamento Al Green Park appuntamento con Annalisa Menin il Resto del Carlino