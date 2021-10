Andrea Damante festeggia un anno d’amore con Elisa Visari | ma qualcosa non torna | i fatti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Damante

'Un anno di noi in giro per il mondo , Ti amo amore mio'. Cosìha voluto festeggiare il primo anniversario con la sua Elisa Visari , corredando il messaggio con una serie di scatti di loro due avvinghiati ai quattro angoli del globo. Lei ha reagito ...è pazzamente innamorato di Elisa Visari . Un'ulteriore testimonianza è arrivata nelle scorse ore, quando il deejay veronese, che ha raggiunto la popolarità televisiva nel ruolo di ...Andrea Damante ed Elisa Visari: qualcosa non torna. Andrea Damante su Instagram ha scritto quanto segue: Un anno di noi in giro per il mondo , Ti amo amore mio. Anche Elisa Visari ..."Un anno di noi in giro per il mondo , Ti amo amore mio". Così Andrea Damante ha voluto festeggiare il primo anniversario con la sua Elisa Visari, corredando il messaggio con una serie di scatti di lo ...