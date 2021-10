Alessandra Fior e Giulio Molinari | «Il triathlon è stata la nostra migliore terapia»

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Un triatleta sa che per affrontare una gara dovrà tenere sotto controllo tantissimi aspetti che una disciplina singola non richiede. Alessandra Fior e Giulio Molinari ne hanno fatto uno stile di vita: passare dal nuoto alla sella e di nuovo alla corsa, prevede una serie di piccoli e grandi gesti che possono cambiare l’esito di una competizione. Per questo i due sono pronti ad affrontare i diversi ostacoli che troveranno sul percorso, imparando dal loro sport a gestire l’imprevisto. Anche quando questo veste le sembianze di una malattia.

... la showgirl, ciclista e triatleta Justine Mattera, la giornalista e presentatrice Mediaset Stefania Andriola, la triatleta e bloggere Sabrina Schillaci, atleta e coach ...In pista quattro atlete e madrine d'eccezione : la showgirl, ciclista e triatleta Justine Mattera , la giornalista e presentatrice Mediaset Stefania Andriola , la triatleta e blogger...Alessandra Fior ha sconfitto un carcinoma al seno ed è alla ricerca della sua rinascita. Giulio Molinari ha perso la moglie lo scorso anno. Per lui la voglia è quella di una rivincita sulla vita. Entr ...Dopo dieci anni in giro per l’Italia e per l’Europa, “Santiago in rosa Cycling Marathon -primo Trofeo Sauber” ha debuttato sabato sera sull’asfalto del tempio della velo ...