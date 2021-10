Terza dose "booster", avanti in Lombardia con operatori sociosanitari e over 60 (Di domenica 10 ottobre 2021) Milano - Terza dose di vaccino anti Covid , avanti con operatori sanitari e pazienti fragili in Lombardia. La Direzione generale del dipartimento del Welfare lombardo, d'intesa con l'Unità di Crisi - ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 10 ottobre 2021) Milano -di vaccino anti Covid ,consanitari e pazienti fragili in. La Direzione generale del dipartimento del Welfare lombardo, d'intesa con l'Unità di Crisi - ...

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Via libera alla terza dose di vaccino anti Covid per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, dopo a… - RobertoBurioni : Ci sono 13 milioni di dosi di vaccino nei frigoriferi. Datemi retta, terza dose subito a TUTTI i sanitari. Se inizi… - RobertoBurioni : Appena uscito su Lancet. L'efficacia del vaccino contro l'infezione cala nel tempo (quindi subito la terza dose per… - Leonard14___ : RT @Leonard14___: Questo vaccino immunizza così tanto che stanno per fare la terza dose in 9 mesi. - K274863601 : RT @Luna61710831: La terza dose colpisce il neurone. #sierogenicosperimentale #LibertadiScelta #iononmivaccino -