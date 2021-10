Star Citizen si mostra al CitizenCon | ma ancora niente data di uscita né novità su Squadron 42

(Di domenica 10 ottobre 2021) Cloud Imperium Games ha tenuto in questi giorno lo specialeCon, in versione digitale,ndo alcune nuove feature ein arrivo su, l'ambiziosissimo gioco di esplorazione spaziale ma non solo, in sviluppo ormai da molti anni. Purtroppo però, per la delusione di molti, non sono statiti gameplay né si è parlato di una possibiledidel gioco finale o dell'inserimento dell'attesissima campagna single player42. Leggi altro...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Il CitizenCon mostra le novità per Star Citizen, ma nessuna data di uscita. #StarCitizen #CitizenCon - Eurogamer_it : Il CitizenCon mostra le novità per Star Citizen, ma nessuna data di uscita. #StarCitizen #CitizenCon - Roby_Passarelli : Star Citizen: nuove navi e dettagli su gameplay e sviluppo nel nuovo CitizenCon 2951 - GamingToday4 : Star Citizen: nuove navi e dettagli su gameplay e sviluppo nel nuovo CitizenCon 2951 -

Ultime Notizie dalla rete : Star Citizen

Multiplayer.it

approfondimento GlobalLive 2021, i Maneskin conquistano Parigi. FOTO Ormai siete ... Quando siamo fuori dal palco non siamo delle, siamo delle normali persone. Cerchiamo sempre di separare ...Infine, si sono diretti a Central Park sul palco del GlobalLive, acclamati come leche hanno partecipato all'evento, tra cui Jennifer Lopez e Billie Eilish. Il principe Harry, come una ...Si è tenuto in questi giorni il CitizenCon dedicato a Star Citizen, in cui non ci sono però state novità sull'uscita del gioco finale o su Squadron 42 ...I tabloid parlano già di uno sgarbo alla royal family. L’evento social per lo scoprimento della statua a Kensington Palace avvenuto a luglio causa Covid era stato spostato all’autunno ...