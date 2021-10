Sonia Bruganelli litiga con Adriana Volpe | “Questa volta hai esagerato | basta!” VIDEO

(Di domenica 10 ottobre 2021) Nuova lite tra le opinioniste del GF Vip 6 In occasione dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip 6 le due opinionistehanno avuto l’ennesima discussione. Sta, però, la colpa è da attribuire ad una frase che l’ex padrona di casa di Ogni Mattina ha rilasciato al magazine Oggi. In quell’occasione, L'articolo proviene da KontroKultura.

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

non risparmia Adriana Volpe dopo la sua ultima intervista. Alfonso Signorini apre il nuovo appuntamento del Gf Vip con l'infinita guerra tra le due opinioniste. Sembra proprio che non ...Gli utenti di Twitter, in particolare, dopo aver apprezzato la scelta die Adriana Volpe di rendere immuni rispettivamente Nicola Pisu e Davide Silvestri, hanno elogiato la scelta di ...Sonia Bruganelli brinda con un altro uomo. Ma il suo nome è famoso solo se accostato a quello del marito Paolo Bonolis? Chi è in compagnia di Sonia Bruganelli. Il rapporto emblematico che c’è tra Soni ...In occasione del Gf e della puntata di venerdì 8 ottobre 2021 ella, ha fatto una rivelazione. Ma non contenta Sonia ha deciso di postare una sua foto che la ritrae bellissima ed elegante con una descr ...