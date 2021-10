Si è spento a 80 anni Riccardo De Lella | storico allenatore delle giovanili del Napoli

(Di domenica 10 ottobre 2021) È scomparso a 80Dedelche vinse due scudetti allievi, nel 1984 e nel 1990 lanciando giocatori del calibro di Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro.La Gazzetta dello Sport riporta le parole toccanti dello stesso Ferrara: “Sprofondo in un vortice di tristezza. Mi addolora aver perso una persona preziosa, significativa sia per quel ragazzino che ieri cresceva, sia per l’uomo che sono diventato oggi. Signore, fino a che punto sono arrivato grazie a te, te ne sarò eternamente grato. Rivivo i ricordi più belli che ci legano: la mano forte e rassicurante mi sfiora la spalla, lo sguardo severo e paterno mi guida, mentre negli spogliatoi risuona l’inconfondibile voce: ‘Stu cazz’e guaglione’. Ci ...

