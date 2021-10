Puglia, maltempo: allerta fino a domani, codice arancione per Gargano e Tremiti Protezione civile, previsioni meteo (Di domenica 10 ottobre 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 odierne per trenta ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: persistenti sparse, anche a caratteristiche di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati sulla Puglia settentrionale, e generalmente deboli, puntualmente moderati sul resto della regione. Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca. Possibile innalzamento dei livelli idrometrici delle aste principali dei corsi di acqua.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta fino a ... Leggi su noinotizie (Di domenica 10 ottobre 2021) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 14 odierne per trenta ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: persistenti sparse, anche a caratteristiche di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati sullasettentrionale, e generalmente deboli, puntualmente moderati sul resto della regione. Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca. Possibile innalzamento dei livelli idrometrici delle aste principali dei corsi di acqua.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloa ...

