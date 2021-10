Paolo Perego | la dedica a Simona Ventura

(Di domenica 10 ottobre 2021) Paolavivono una bellissima amicizia. In una recente intervista, Paolaha colto l’occasione per rivolgere alla collega di Rai 2 parole di stima e fiducia profonda. Paolae la collegasi sono recentemente avte nella conduzione di Citofonare Rai2. Nel programma, che va in onda ogni domenica alle 11.15, intrattenendo il pubblico italiano con giochi, interviste e tour guidati per Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

iltelegrafista : Se desiderate scoprire le numerose analogie tra l'#Italia del 2021 e quella degli Anni '60 e '70, vi consiglio viva… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Perego

Quotidiano del Sud

... come potrebbe rientrare un terzo? Uno due tre (Kite), l'albo di Giorgio Volpe eProietti, ... due incontri dedicati al grande Poeta: Elisa Binda e Mattia, autori de La Felina Commedia (...... come potrebbe rientrare un terzo? Uno due tre (Kite), l'albo di Giorgio Volpe eProietti, ... due incontri dedicati al grande Poeta: Elisa Binda e Mattia, autori de La Felina Commedia (...Paola Perego, collega e complice di Simona Ventura nel nuovo Citofonare Rai2, attribuisce a Simona la forza delle prime edizioni dell'Isola dei famosi, e per quanto riguarda se ...Simona Ventura ha confessato di aver rinunciato ad una sua grande passione per via di un problema fisico. Ecco di quale si tratta.