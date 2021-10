Nations League | 2-1 contro il Belgio | l’Italia si piazza terza Gol di Barella al 46? e Berardi al 60? su rigore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 ottobre 2021) L‘Italia riparte dal terzo posto in. Con i gol diincassa la vittoria per 2-1 nella finalinailall’Allianz Stadium di Torino. Una prestazione convincente quella dei ragazzi di Roberto Mancini che fa dimenticare la battuta d’arresto con la Spagna. L’ultimo successo fa salire gli azzurri anche nel ranking Fifa, dominato da Lukaku e compagni. Adesso servirà una nuova continuità, in vista delle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Intanto stasera l’epilogo del nuovo torneo Uefa: a contendersi il primato le Furie rosse e i campioni del mondo della Francia. Lo spirito di unità e il bel gioco sono stati gli stessi dell’estate europea. Non è mancata però anche un po’ di fortuna: la squadra di Martinez ha colpito tre legni – al 27? il tiro ...