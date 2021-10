Napoli, il lavoro di Spalletti sui giocatori rimasti a Castel Volturno (Di domenica 10 ottobre 2021) In questi giorni Luciano Spalletti ha lavorato sodo con i giocatori del Napoli che sono rimasti a Castel Volturno. Con il campionato in pausa e … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 10 ottobre 2021) In questi giorni Lucianoha lavorato sodo con idelche sono. Con il campionato in pausa e … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ciropellegrino : Le principali sedi italiane di #Cgil si stanno muovendo: a #Napoli fra poco presidio in via Toledo con segreteria r… - GiuseppeConteIT : A #Napoli con Gaetano Manfredi un risultato davvero straordinario. In questo nuovo corso il Movimento 5 Stelle guar… - ADeLaurentiis : Ricordo solo, tra le tante esperienze, essere stato Rettore dell’Università Federico II di Napoli e Ministro dell’U… - luigiperna : RT @CgilCampania: ?? 'In queste ore le Camere del Lavoro della #Campania sono aperte perché rappresentano un presidio democratico di legalit… - biancacle : RT @mattinodinapoli: Attacco alla Cgil, la Camera del Lavoro di Napoli aperta «contro i fascisti» -