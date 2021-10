Love is in the air, anticipazioni settimanali: Deniz si allea con Selin per conquistare Eda (Di domenica 10 ottobre 2021) Eda ha provato a far ritornare in mente a Serkan la loro storia eppure niente sembra fare effetto. Il Bolat continua a stare con la sua ex Selin senza ricordare nella della studentessa. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le nuove anticipazioni settimanali per Love is in the air. Le nuove puntate della serie tv turca andranno in onda dall’11 al 17 Ottobre 2021 su Canale 5. Si aggiungerà quindi una puntata anche alla domenica visto che Amici e Verissimo non andranno in onda. Per il 10 l’orario dovrebbe essere quindi per le 15 circa, dopo Una vita. Questo cambiamento durerà solo una settimana! La soap infatti non andrà più in onda domenica. Love is in the air, le anticipazioni della settimana dall’11 al 17 ottobre 2021 A questo punto non ci resta quindi che andare a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 10 ottobre 2021) Eda ha provato a far ritornare in mente a Serkan la loro storia eppure niente sembra fare effetto. Il Bolat continua a stare con la sua exsenza ricordare nella della studentessa. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le nuoveperis in the air. Le nuove puntate della serie tv turca andranno in onda dall’11 al 17 Ottobre 2021 su Canale 5. Si aggiungerà quindi una puntata anche alla domenica visto che Amici e Verissimo non andranno in onda. Per il 10 l’orario dovrebbe essere quindi per le 15 circa, dopo Una vita. Questo cambiamento durerà solo una settimana! La soap infatti non andrà più in onda domenica.is in the air, ledella settimana dall’11 al 17 ottobre 2021 A questo punto non ci resta quindi che andare a ...

