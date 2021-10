Libano in blackout totale: è finito il carburante nel Paese (Di domenica 10 ottobre 2021) In Libano c’è un blackout totale causato dalla mancanza di carburante nelle diverse centrali del Paese. Libano, blackout totale: il carburante è terminato Il blackout totale in Libano potrebbe durare anche diversi giorni, rendendo la situazione critica. Infatti le due principali centrali del Paese sono senza carburante e la produzione è scesa sotto i 200 megaWatt. Ad annunciarlo le autorità libanesi, che stanno lavorando senza sosta “per ripristinare parzialmente l’elettricità in varie regioni libanesi, fornendo alle stazioni di produzione il carburante proveniente dalle riserve disponibili per le necessità estreme”. I ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Inc’è uncausato dalla mancanza dinelle diverse centrali del: ilè terminato Ilinpotrebbe durare anche diversi giorni, rendendo la situazione critica. Infatti le due principali centrali delsono senzae la produzione è scesa sotto i 200 megaWatt. Ad annunciarlo le autorità libanesi, che stanno lavorando senza sosta “per ripristinare parzialmente l’elettricità in varie regioni libanesi, fornendo alle stazioni di produzione ilproveniente dalle riserve disponibili per le necessità estreme”. I ...

Agenzia_Ansa : La rete elettrica in Libano è andata in blackout completo: una situazione che potrebbe durare anche diversi giorni… - HuffPostItalia : Finito il carburante, il Libano è al buio: 'Blackout potrebbe durare giorni' - TgLa7 : #Libano in blackout totale, centrali senza carburante Fonte ufficiale, durerà per alcuni giorni### - duesoli : RT @LaRagione_eu: #Libano in #blackout totale. La rete elettrica nazionale libanese è completamente crollata a causa della mancanza di car… - TizianaBtz : RT @LaRagione_eu: #Libano in #blackout totale. La rete elettrica nazionale libanese è completamente crollata a causa della mancanza di car… -