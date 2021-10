Inter, quanto costano i viaggi di Lautaro, Correa e Vecino (Di domenica 10 ottobre 2021) Per far tornare Lautaro, Correa e Vecino l’Inter dovrà pagare dei voli charter che portino i giocatori a Roma L’Inter per poter avere Lautaro, Correa e Vecino contro la Lazio dovrà mettere mano al portafoglio, così da pagare dei voli charter che portino i giocatori in tempo a Roma. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULL’Inter Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra dovrà pagare circa 100 mila euro. Una spesa necessaria, visto che in Sudamerica le Nazionali giocheranno tre partite e non due come nel resto delle competizioni Internazionali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Per far tornarel’dovrà pagare dei voli charter che portino i giocatori a Roma L’per poter averecontro la Lazio dovrà mettere mano al portafoglio, così da pagare dei voli charter che portino i giocatori in tempo a Roma. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULL’Stando ariportato dalla Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra dovrà pagare circa 100 mila euro. Una spesa necessaria, visto che in Sudamerica le Nazionali giocheranno tre partite e non due come nel resto delle competizioninazionali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

