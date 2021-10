I Santi di Domenica 10 Ottobre 2021 (Di domenica 10 ottobre 2021) San DANIELE COMBONI VescovoLimone del Garda (Brescia), 15 marzo 1831 – Khartum (Sudan), 10 Ottobre 1881Dopo anni di oblio, nel 1800 le terre africane sono percorse da esploratori, mercanti e agenti commerciali delle potenze europee. Accanto a questi operatori vi erano spesso esploratori dello spirito, missionari che volevano portare l’annuncio di Cristo alle popolazioni indigene. Tra costoro occupa un posto di rilievo san Daniele Comboni (1831-1881), che fin da giovane scelse di diventare missionario in Africa. Ordinato sacerdote nel 1854, tre anni dopo sbarca in Africa. Il primo viaggio missionario finisce presto c…www.Santiebeati.it/dettaglio/73950 Sant’ ALDERICO DI SENS VescovoVIII-IX sec.www.Santiebeati.it/dettaglio/97800 San GIOVANNI DI BRIDLIGTON Sacerdote† Bridlington, Inghilterra, 10 Ottobre ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 ottobre 2021) San DANIELE COMBONI VescovoLimone del Garda (Brescia), 15 marzo 1831 – Khartum (Sudan), 101881Dopo anni di oblio, nel 1800 le terre africane sono percorse da esploratori, mercanti e agenti commerciali delle potenze europee. Accanto a questi operatori vi erano spesso esploratori dello spirito, missionari che volevano portare l’annuncio di Cristo alle popolazioni indigene. Tra costoro occupa un posto di rilievo san Daniele Comboni (1831-1881), che fin da giovane scelse di diventare missionario in Africa. Ordinato sacerdote nel 1854, tre anni dopo sbarca in Africa. Il primo viaggio missionario finisce presto c…www.ebeati.it/dettaglio/73950 Sant’ ALDERICO DI SENS VescovoVIII-IX sec.www.ebeati.it/dettaglio/97800 San GIOVANNI DI BRIDLIGTON Sacerdote† Bridlington, Inghilterra, 10...

