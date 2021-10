Highlights Sinner-Millman, secondo turno Masters 1000 Indian Wells 2021 (VIDEO) (Di domenica 10 ottobre 2021) Jannik Sinner gioca una partita splendida all’esordio del Masters 1000 di Indian Wells: l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 10, batte John Millman 6-2 6-4 e vola al terzo turno del BNP Paribas Open, torneo che potrebbe segnare un punto chiave della corsa alle Nitto ATP Finals di Torino. Il bolzanino, dunque, risponde alle vittorie ottenute ieri da Casper Ruud e Hubert Hurkacz e ora sarà atteso dal vincente dell’incontro tra John Isner e Yoshihito Nishioka, match che si disputerà durante la sessione notturna. Riviviamo quanto accaduto sul Campo 3 con gli Highlights dell’incontro. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Jannikgioca una partita splendida all’esordio deldi: l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 10, batte John6-2 6-4 e vola al terzodel BNP Paribas Open, torneo che potrebbe segnare un punto chiave della corsa alle Nitto ATP Finals di Torino. Il bolzanino, dunque, risponde alle vittorie ottenute ieri da Casper Ruud e Hubert Hurkacz e ora sarà atteso dal vincente dell’incontro tra John Isner e Yoshihito Nishioka, match che si disputerà durante la sessione notturna. Riviviamo quanto accaduto sul Campo 3 con glidell’incontro. SportFace.

Advertising

OA_Sport : #Tennis Riviviamo i momenti più importanti della Finale di #Sofia: un match dominato da Jannik Sinner, solido tecni… - infoitsport : VIDEO Sinner-Krajinovic, highlights e sintesi ATP Sofia: bella vittoria in semifinale per l'azzurro - zazoomblog : VIDEO Sinner-Krajinovic highlights e sintesi ATP Sofia: bella vittoria in semifinale per l’azzurro - #VIDEO… - sportface2016 : #ATPSofia, il video con gli highlights della partita tra #Sinner e #Krajinovic -