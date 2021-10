(Di domenica 10 ottobre 2021) In occasione del Festival dello Sport targato 'La Gezzetta dello Sport', si è svolto un interessantissimo match diche ha messo a confronto diversi ex campioni del calcio italiano

Advertising

Mediagol : FOTO, da Cassano e Vieri a Barone e Materazzi: super sfida a padel in… rosanero - CassanoLiveIt : #Cassano Covid, 9 nuovi casi positivi nell'ultima settimana. Vaccinazioni con seconda dose all'83%. Le foto - SampNews24 : La Lega #Serie A celebra #Cassano e #Pazzini: duo magico alla #Sampdoria – FOTO - CassanoLiveIt : #Cassano Ecco le stelle del Bari per ricordare quando i 'galletti' nel dopoguerra si allenavano a Cassano. Le foto - BariLive : Ecco le stelle del Bari per ricordare quando i 'galletti' nel dopoguerra si allenavano a Cassano. Le foto -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Cassano

Mediagol.it

...30) la co - capolista Promosport ospiterà al "Rocco Riga" il quasi fanalino di codaSybaris ... Queste le prime dichiarazioni rilasciate dal centravanti classe '85, dalletuttavia sembrato ...Palazzo Serra diIngresso riservato agli iscritti FAI. Visite: sabato 16, dalle ore 9.30 ... dalle ore 9 alle 17.30 Roma, Palazzo Chigi Cortile © Presidenza del Consiglio dei Ministri -S. ...In occasione del Festival dello Sport targato 'La Gezzetta dello Sport', si è svolto un interessantissimo match di padel che ha messo a confronto diversi ex campioni del calcio italiano ...TORINO. I due candidati sindaco di Torino hanno preso un impegno scritto a sostenere la battaglia dei lavoratori ex Embraco per evitare licenziamenti e disoccupazione. Paolo Damilano, l’imprenditore d ...