Formula 1 | Bottas vince il Gp di Turchia Verstappen secondo supera Hamilton nella classifica del mondiale Leclerc solo quarto

(Di domenica 10 ottobre 2021) Il Gran premio diè di Valtterie della sua Mercedes: alla partenza il finlandese scatta bene e mantiene la pole di ieri.(Red Bull) non riesce a passarlo, ma con ilposto(Mercedes)del. L’inglese fa un ottima gara in rimonta, ma non va oltre la quinta posizione. Beffato: al posto del monegasco, sul podio sale Sergio Perez (Red Bull) che si inserisce e chiude da campione. Ottavo Carlos Sainz sull’altra Ferrari. Perè la decima vittoria in carriera. Il suo dominio è stato quasi assoluto sul circuito dell‘Intercity Istanbul Park. Il pilota finlandese ha perso la leadershipper poco, dopo il ...

SkySportF1 : ?? BOTTAS VINCE UNA GARA FOLLE IN TURCHIA ?? ?? MIGLIOR FERRARI DELLA STAGIONE I risultati ?

AGI - Valtterisu Mercedes ha vinto il Gran Premio di Turchia, sedicesima prova del mondiale di1, precedendo la Red Bull di Max Verstappen che grazie al secondo posto torna in testa al mondiale. Sul ...Valttericonquista il successo nel Gran Premio di Turchia, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2021 di1. Il finlandese, partito dalla pole, ritorna in prima posizione dopo l'...Nel GP della Turchia tanti segnali positivi per la Ferrari ma anche un pizzico di delusione per il podio quasi certo sfumato per Charles Leclerc a ...Valtteri Bottas vince il Gran Premio di Turchia davanti a Max Verstappen che torna leader del Mondiale di Formula Uno davanti a Lewis Hamilton, 5° all'arrivo ...