Damsgaard | “Le aspettative su di me sono più alte dopo l’Europeo”

(Di domenica 10 ottobre 2021) Mikkel, centrocampista offensivo della Sampdoria e della Danimarca, ha parlato così a bold.dk dal ritiro della Nazionale delle attenzioni di media e addetti ai lavori danesi: “Già ora ciche io faccia gol e assist, quindi è bello perché lo voglio anche io. Questealcuneper le quali vorrei essere all’zza. Abbiamo sempre dellesia a livello di club che in nazionale, quindi ci siamo abituati. È chiaro che cileggermente piùgli Europei”. Foto: Twitter Danimarca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Dal ritiro della Nazionale danese, il trequartista della Sampdoria Mikkel Damsgaard parla del suo momento di forma e delle grosse aspettative che il mondo nutre nei suoi confronti dopo Euro 2020, competizione dove si è mostrato al mondo in tutto il suo talento.