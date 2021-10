Covid oggi Toscana, 208 contagi e 4 morti: bollettino 10 ottobre (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 208 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana oggi, 10 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. Si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un’età media di 84,8 anni. Gli attualmente positivi sono oggi 5.842, -1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 241 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (2 in meno). Sono stati eseguiti 8.345 tamponi molecolari e 11.544 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 271.410 (95,4% dei casi totali). L’età media dei 208 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 13% ... Leggi su italiasera (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 208 i nuovida Coronavirus in, 102021, secondo i numeri deldella regione. Si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un’età media di 84,8 anni. Gli attualmente positivi sono5.842, -1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 241 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (2 in meno). Sono stati eseguiti 8.345 tamponi molecolari e 11.544 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 271.410 (95,4% dei casi totali). L’età media dei 208 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 13% ...

