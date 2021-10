Caso Morisi, l’escort Petre parla con il pm: «Nessun ricatto, volevo solo i soldi. Ora la mia famiglia è distrutta» (Di domenica 10 ottobre 2021) Petre Rupa in arte Nicolas, l’escort del Caso di Luca Morisi, ieri ha parlato con i magistrati di Verona. Si è presentato nella stanza del pubblico ministero incaricato Stefano Aresu accompagnato dall’avvocata Veronica Dal Bosco. E all’uscita ha spiegato a La Stampa cosa ha detto ai giudici. Partendo dall’inizio: «Erano le 8 del mattino. Quella notte io e Alexander eravamo stati da un altro cliente a Milano. Mentre eravamo a casa a riposare, dopo la doccia, Alexander ha ricevuto la chiamata e ha preso accordi in chat». Il compenso era di «mille euro a testa più 500 per le spese. L’acconto di 1500 è stato versato sulla prepagata di Alexander». Petre spiega perché ha chiamato i carabinieri: «Perché volevo i soldi per la mia prestazione. Per questo ... Leggi su open.online (Di domenica 10 ottobre 2021)Rupa in arte Nicolas,deldi Luca, ieri hato con i magistrati di Verona. Si è presentato nella stanza del pubblico ministero incaricato Stefano Aresu accompagnato dall’avvocata Veronica Dal Bosco. E all’uscita ha spiegato a La Stampa cosa ha detto ai giudici. Partendo dall’inizio: «Erano le 8 del mattino. Quella notte io e Alexander eravamo stati da un altro cliente a Milano. Mentre eravamo a casa a riposare, dopo la doccia, Alexander ha ricevuto la chiamata e ha preso accordi in chat». Il compenso era di «mille euro a testa più 500 per le spese. L’acconto di 1500 è stato versato sulla prepagata di Alexander».spiega perché ha chiamato i carabinieri: «Perchéper la mia prestazione. Per questo ...

