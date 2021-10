Calcio femminile: Juve batte Napoli, è 30esima vittoria di fila (Di domenica 10 ottobre 2021) La sesta giornata del campionato di Serie A Tim Vision si apre a Bogliasco con la sfida tra la Sampdoria di Cincotta e l’Inter di Guarino. Una sfida inedita nella massima divisione femminile, visto che le blucerchiate sono alla loro prima stagione in Serie A. Dopo 3 minuti arriva il primo tap in vincente di Ajara Njoya ma l’arbitro segnala un fallo in attacco e annulla la rete delle nerazzurre. La Samp allora inizia subito a spingere e al 12? è Tarenzi a sbloccare la partita: primo gol in stagione con la Sampdoria e 100esimo in Serie A. Nel giro di due minuti poi arriva anche il raddoppio di testa da Calcio d’angolo con Re, anche lei alla prima rete stagionale: dopo un quarto d’ora di gioco è già 2-0 per la Sampdoria. Bel momento di gara per le blucerchiate che vanno a un passo dal 3-0 al 21?, ancora con l’ex Tarenzi (ma la segnalazione di fuorigioco ... Leggi su footdata (Di domenica 10 ottobre 2021) La sesta giornata del campionato di Serie A Tim Vision si apre a Bogliasco con la sfida tra la Sampdoria di Cincotta e l’Inter di Guarino. Una sfida inedita nella massima divisione, visto che le blucerchiate sono alla loro prima stagione in Serie A. Dopo 3 minuti arriva il primo tap in vincente di Ajara Njoya ma l’arbitro segnala un fallo in attacco e annulla la rete delle nerazzurre. La Samp allora inizia subito a spingere e al 12? è Tarenzi a sbloccare la partita: primo gol in stagione con la Sampdoria e 100esimo in Serie A. Nel giro di due minuti poi arriva anche il raddoppio di testa dad’angolo con Re, anche lei alla prima rete stagionale: dopo un quarto d’ora di gioco è già 2-0 per la Sampdoria. Bel momento di gara per le blucerchiate che vanno a un passo dal 3-0 al 21?, ancora con l’ex Tarenzi (ma la segnalazione di fuorigioco ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve Women sempre più nella storia: orgoglio e festa social per le protagoniste - JuventusFCWomen : ?????? @MontemurroJoe: «Alla Juventus si vuole vincere tutte le partite, cercando la vetta, in Italia e in Europa. Io… - zazoomblog : Calcio femminile: Juve batte Napoli è 30esima vittoria di fila - #Calcio #femminile: #batte #Napoli - ROMAcfem : Serie B ?? Ravenna - Roma Calcio Femminile ?? Ecco le 11 che scenderanno in campo ???? #perquestamagliastorica - EmanueleMaroso : @acmilan Solito Milan femminile.... Ma come si fa a continuare con Ganz... Boh questa è la misura che indica quanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile Risultati calcio live, Domenica 10 ottobre 2021 - Calciomagazine In Italia spazio alle gare di Serie C e D mentre il calcio femminile propone Sassuolo - Empoli per la Serie A e sette gare di Serie B. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale del giorno, ...

Carnevali al Festival dello Sport: 'Il progetto Sassuolo Calcio è stata un'idea del dottor Squinzi' ...importante a livello femminile e poi c'è un progetto etico - sociale come Generazione S che sta avendo un successo incredibile'. Gli ingredienti per essere un buon direttore: 'Le aziende calcio ora ...

Intervista a Felicitas Flores Mussi, la bambina prodigio del calcio femminile La7 Rosucci: «Juventus Women Chelsea allo Stadium è un sogno» Martina Rosucci ha raccontato tutte le sue emozioni a pochi giorni dalla sfida di Champions Juventus Women-Chelsea allo Stadium Mercoledì sera l’Allianz Stadium ospiterà Juventus Women-Chelsea, second ...

Women, oggi presenti anche Maurizio e Federico Setti Il patron gialloblù e il presidente della squadra femminile gialloblù al campo di Vigasio per il match contro la Fiorentina Ci sono anche Maurizio e Federico Setti a Vigasio per Hellas Verona Women e ...

In Italia spazio alle gare di Serie C e D mentre ilpropone Sassuolo - Empoli per la Serie A e sette gare di Serie B. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale del giorno, ......importante a livelloe poi c'è un progetto etico - sociale come Generazione S che sta avendo un successo incredibile'. Gli ingredienti per essere un buon direttore: 'Le aziendeora ...Martina Rosucci ha raccontato tutte le sue emozioni a pochi giorni dalla sfida di Champions Juventus Women-Chelsea allo Stadium Mercoledì sera l’Allianz Stadium ospiterà Juventus Women-Chelsea, second ...Il patron gialloblù e il presidente della squadra femminile gialloblù al campo di Vigasio per il match contro la Fiorentina Ci sono anche Maurizio e Federico Setti a Vigasio per Hellas Verona Women e ...