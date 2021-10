Austria | Schallenberg lunedì giurerà come cancelliere

Advertising

#Austria: si dimette il cancelliere Sebastian Kurz. A prendere il suo posto sarà l'attuale ministro degli esteri Alexander Schallenberg

In una dichiarazione congiunta,ed il leader dei Verdi Werner Kogler hanno confermato la loro volontà di continuare a lavorare insieme al termine di un incontro di un'ora al quale erano ...Il ministro degli Esteri austriaco Alexanderlunedì giurerà come nuovo cancelliere. Lo ha annunciato il presidente federale Alexander Van der Bellen. 'Questa crisi di governo è finita', ha detto il presidente, ringraziando Sebastian ...Roma, 10 ott. (LaPresse) - Il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg domani giurerà come cancelliere. Lo ha annunciato il presidente federale ...Il ministro degli Esteri austriaco uscente, Alexander Schallenberg, giurerà domani alle 13 come nuovo cancelliere federale. Lo riferisce la tv austriaca Orf. Schallenberg era stato indicato come suo s ...