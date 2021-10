Allarme sicurezza: Gasparri (Fi) chiede confronto forze maggioranza. Carfagna sollecita tolleranza zero (Di domenica 10 ottobre 2021) Le politiche della sicurezza vanno riviste, alla luce delle violenze che vanno stroncate e di altri fattori di preoccupazione. Esiste infatti un fronte Sud trafitto ogni giorno da un arrivo di clandestini che ha superato da mesi il livello di guardia, afferma Gasparri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 10 ottobre 2021) Le politiche dellavanno riviste, alla luce delle violenze che vanno stroncate e di altri fattori di preoccupazione. Esiste infatti un fronte Sud trafitto ogni giorno da un arrivo di clandestini che ha superato da mesi il livello di guardia, affermaL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Allarme sicurezza: Gasparri (Fi) chiede confronto forze maggioranza. Carfagna sollecita tolleranza zero - Pixty3 : RT @viaggrego: #GREENPASS, L’ #ALLARME : “A #RISCHIO I #SERVIZI ESSENZIALI COME LA #SICUREZZA #NAZIONALE E IL #TRASPORTO MERCI, IL GOVERNO… - ChiccaBis : RT @viaggrego: #GREENPASS, L’ #ALLARME : “A #RISCHIO I #SERVIZI ESSENZIALI COME LA #SICUREZZA #NAZIONALE E IL #TRASPORTO MERCI, IL GOVERNO… - DeodatoRibeira : RT @viaggrego: #GREENPASS, L’ #ALLARME : “A #RISCHIO I #SERVIZI ESSENZIALI COME LA #SICUREZZA #NAZIONALE E IL #TRASPORTO MERCI, IL GOVERNO… - Bianca89534114 : RT @viaggrego: #GREENPASS, L’ #ALLARME : “A #RISCHIO I #SERVIZI ESSENZIALI COME LA #SICUREZZA #NAZIONALE E IL #TRASPORTO MERCI, IL GOVERNO… -