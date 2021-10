Violenze dei no - green pass guidati dai fascisti | assaltata la sede della Cgil

(Di sabato 9 ottobre 2021) Una violenta manifestazione dei no -con l'aiuto dei soliti squadristi, con la Polizia che non è riuscita a fermare uno scempio negazionista, questa volta più deciso rispetto alle scorse ...

NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - MassimGiannini : Dopo il Sabato Nero di Roma e gli arresti di due #neofascisti di #ForzaNuova e un fondatore dei #Nar, #Meloni dice… - lauraboldrini : Gravissimo quanto sta accadendo a Roma. Disordini e violenze intollerabili. Solidarietà alle Forze dell'Ordine e a… - snoopyleft : RT @vignettisti: Unanime da parte delle forze politiche la condanna dei disordini e delle violenze, che si sono indirizzate contro le princ… - BomprezziMarco : RT @vignettisti: Unanime da parte delle forze politiche la condanna dei disordini e delle violenze, che si sono indirizzate contro le princ… -

Il provvedimento è scattato nell'ambito dell'inchiesta condotta da Pmpm capitolini sul corteono Green Pass di sabato scorso, e leculminate con l'assalto alla storica sede della ...QuellaDem è una mossa politica, non concordata con nessuno, per stabilire un crinale rispetto allee dare un viatico a Draghi. Ma anche per 'stanare' i principali avversari. 'Chiediamo ...Durissimo affondo di Giorgia Meloni sulle violenze alle manifestazioni di sabato: “Come è possibile che sia stato permesso a quattro imbecilli ...Un abbraccio, prima di entrare nella sede dov'è ancora evidente, tra le bandiere del sindacato, la devastazione portata nell’assalto di sabato notte. Mario Draghi testimonia così al segretario della C ...