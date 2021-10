VIDEO F1, Charles Leclerc: “Punto sempre alla vittoria” (Di sabato 9 ottobre 2021) Un quarto tempo (1’23?265) che per effetto della retrocessione in griglia di Lewis Hamilton (legata alla sostituzione del motore endotermico), capace di far segnare la pole nel GP di Turchia 2021, diventa d’incanto un ottimo terzo posto. E’ un Charles Leclerc pimpante quello che al termine della qualifica si presenta ai microfoni di Sky per far trasparire il suo ottimismo in vista di domani. L’obiettivo in primis è quello di raccogliere il maggior numero di punti in generale, anche se il monegasco non vuole nascondere le sue ambizioni da podio e o forse addirittura da vittoria: “Ho avuto un po’ paura all’inizio: scivolavo in principio, ma in Q3 sono riuscito a mettere tutto insieme e a tifare fuori un ottimo giro. Vediamo per domani, sono contento delle nostre scelte”. “Punto sempre ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Un quarto tempo (1’23?265) che per effetto della retrocessione in griglia di Lewis Hamilton (legatasostituzione del motore endotermico), capace di far segnare la pole nel GP di Turchia 2021, diventa d’incanto un ottimo terzo posto. E’ unpimpante quello che al termine della qualifica si presenta ai microfoni di Sky per far trasparire il suo ottimismo in vista di domani. L’obiettivo in primis è quello di raccogliere il maggior numero di punti in generale, anche se il monegasco non vuole nascondere le sue ambizioni da podio e o forse addirittura da: “Ho avuto un po’ paura all’inizio: scivolavo in principio, ma in Q3 sono riuscito a mettere tutto insieme e a tifare fuori un ottimo giro. Vediamo per domani, sono contento delle nostre scelte”. “...

