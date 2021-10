Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 ottobre 2021)DEL 9 OTTOBREORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-SUD E L’ARDEATINA, E, PROSEGUENDO, TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA PERÒ IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. PERMANGONO RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA A24 TRA MANDELA ED ÀRSOLI. DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SULLA TANGENZIALE DOVE IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA LA CIRCONVALNE SALARIA E CORSO DI FRANCIA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA PER LAVORI TRA PRIMA PORTA E GROTTAROSSA IN ENTRATA; INFINE, SEMPRE PER LAVORI, INCOLONNAMMENTI SULLA VIA APPIA ...