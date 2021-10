Roma, manifestanti No green pass verso Palazzo Chigi: la polizia li disperde con l’idrante. Il video (Di sabato 9 ottobre 2021) Alcune centinaia di manifestanti contro il green pass hanno provato a raggiungere Palazzo Chigi, esplodendo bombe carta lungo il percorso. Al momento il corteo è all’altezza di piazza San Silvestro e si sta mantenendo a distanza dal cordone delle forze dell’ordine. Molti manifestanti hanno il volto coperto e anche qui sono presenti anche esponenti di Forza Nuova, con le bandiere tricolore. Su via del Tritone sono stati lanciati molti fumogeni. La polizia – che ha effettuato diversi fermi – ha risposto con cariche di alleggerimento e l’uso di idranti per provare a far indietreggiare il corteo. Le tensioni vanno avanti ormai da ore con gli agenti in assetto anti-sommossa che presidiano l’ingresso di piazza Colonna e provano a disperdere i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Alcune centinaia dicontro ilhanno provato a raggiungere, esplodendo bombe carta lungo il percorso. Al momento il corteo è all’altezza di piazza San Silvestro e si sta mantenendo a distanza dal cordone delle forze dell’ordine. Moltihanno il volto coperto e anche qui sono presenti anche esponenti di Forza Nuova, con le bandiere tricolore. Su via del Tritone sono stati lanciati molti fumogeni. La– che ha effettuato diversi fermi – ha risposto con cariche di alleggerimento e l’uso di idranti per provare a far indietreggiare il corteo. Le tensioni vanno avanti ormai da ore con gli agenti in assetto anti-sommossa che presidiano l’ingresso di piazza Colonna e provano are i ...

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : Un gruppo di manifestanti è entrato nella sede della Cgil a Roma. 'Occupata la Cgil' dicono. Altri al grido 'No gre… - Corriere : Gruppo di «no green pass» assalta la sede della Cgil a Roma - Cinzia08959905 : RT @sarabanda_: 10mila manifestanti 'su di giri' no vax scorazzano per Roma al grido di LIBERTÀ LIBERTÀ: non so se essere più spaventato, p… - WSdavidONE : RT @triolo_antonio: A Roma tensione con i manifestanti #NoGreenPass. Chi, anche dalle istituzioni, continua ad alzare i toni insultando chi… -